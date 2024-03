A Cia. Pia Fraus vai comemorar 40 anos de existência com a estreia, no dia 20 de abril, no Sesc Pinheiros, em São Paulo, do espetáculo "Dinossauros do Brasil".

A peça é livremente inspirada no livro "Novo Guia Completo dos Dinossauros do Brasil", do paleontólogo e escritor Luiz Eduardo Anelli.

Cena do espetáculo 'Dinossauros do Brasil', da Pia Fraus - Divulgação

PÁGINAS

O ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes e a sua mulher, a advogada Viviane Barci de Moraes, prestigiaram Lu Alckmin no lançamento do seu primeiro livro infantil, "ABC dos Coelhinhos", no sábado (23). Marido da autora, o vice-presidente e ministro do Desenvolvimento, Indústria e Comércio, Geraldo Alckmin (PSB), e a ministra do Planejamento, Simone Tebet (MDB), também estiveram presentes no evento, realizado na Livraria Drummond, no Conjunto Nacional, em São Paulo. A deputada federal Tabata Amaral (PSB-SP) compareceu.