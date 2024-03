Lu Alckmin lançará seu primeiro livro infantil, o "ABC dos Coelhinhos" (editora Senac DF). O evento ocorrerá no próximo sábado (23), na Livraria Drummond, no Conjunto Nacional, em São Paulo.

O seu marido, o vice-presidente Geraldo Alckmin, prestigiará a ocasião.

A segunda-dama do Brasil, Lu Alckmin - Pedro Ladeira/Folhapress

A ministra do TSE (Tribunal Superior Eleitoral) Edilene Lobo, as deputadas federais Juliana Cardoso (PT-SP), Tabata Amaral (PSB-SP), Andréa Werner (PSB-SP), e as deputadas estaduais Carla Morando (PSDB) e Ana Carolina Serra (Cidadania) confirmaram presença no evento, que é aberto ao público.

PETIT COMITÉ

O ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Dias Toffoli, o presidente do Conselho Diretor da Febraban (Federação Brasileira de Bancos), Luiz Carlos Trabuco, o ex-ministro José Dirceu e o vice-presidente da Multiplan, Vander Giordano, se encontraram no lançamento do Anuário da Justiça de São Paulo, da editora ConJur. O evento ocorreu na sede da Associação Paulista de Magistrados (Apamagis), em São Paulo, na segunda-feira (18). O jurista Fernando Capez e o diretor da revista Consultor Jurídico, Márcio Chaer, compareceram. O secretário da Justiça e Cidadania de São Paulo, Fábio Pietro, esteve lá.