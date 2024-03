Um artigo científico publicado na revista Reproductive Sciences mostrou que as dores causadas pela endometriose estão diretamente relacionadas com uma queda na qualidade de vida das mulheres.

O estudo teve participação do médico brasileiro Maurício Abrão, professor da Faculdade de Medicina da USP (Universidade de São Paulo) e ginecologista do Hospital Beneficência Portuguesa.

A endometriose atinge de 10% a 15% das mulheres no Brasil - Adobe Stock

A endometriose é uma condição que causa crescimento anormal do endométrio fora do útero e atinge entre 10% e 15% das mulheres no Brasil. Este é mês de conscientização da doença, o março amarelo.

A pesquisa foi feita com 1.129 pacientes que foram submetidas a tratamento cirúrgico para endometriose. Seis meses antes da cirurgia, as participantes responderam a um questionário com 36 perguntas para medir aspectos como qualidade de vida, capacidade de realização das atividades diárias, saúde mental e dor.

Os tipos de dores relacionadas à enfermidade foram avaliados por meio da Escala Visual Analógica, a EVA, que vai de zero a dez. A dor uterina foi a mais prevalente, correspondendo a 93,6% dos casos, com uma média de 7,6 na escala.

Os resultados mostraram que quase todas as pacientes apresentaram queda na qualidade de vida. A piora foi mais significativa entre as que tinham uma dor intensa —quando o índice é igual ou maior a 7 na escala EVA.

"Essa pesquisa demonstra que a endometriose, quando causa dor severa permanente, impacta significativamente a qualidade de vida das mulheres, resultando em sofrimento psicológico e social e sendo até mesmo incapacitante", diz Maurício Abrão.

