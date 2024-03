Uma pesquisa realizada pelo SindHosp (Sindicato dos Hospitais, Clínicas e Laboratórios de São Paulo) com 92 hospitais privados do estado paulista revela que 71% deles registraram aumento nos índices de internação de pacientes com dengue ou Covid nos últimos 15 dias.

O levantamento foi feito entre os dias 29 de fevereiro e domingo (10).

O mosquito vetor da dengue, Aedes Aegypti - Luis Robayo/AFP

Pesquisa realizada há um mês pela entidade já apontava um crescimento na hospitalização de pacientes com dengue em 80% dos estabelecimentos. As unidades de saúde particulares, por outro lado, não identificaram na ocasião alta nas internações por Covid.

"Importante comparar as duas pesquisas e verificar que há 30 dias apenas a dengue aparecia nos hospitais. Os índices de Covid estavam discretos", diz o médico Francisco Balestrin, presidente do SindHosp e da FEHOESP (Federação dos Hospitais, Clínicas e Laboratórios do Estado de São Paulo).

Naquele levantamento, 41% dos hospitais disseram que tinham registrado aumento de casos de pessoas atendidas em prontos-socorros com suspeita apenas de dengue, e outros 48% de dengue e Covid.

Desta vez, 82% dos hospitais afirmaram que verificaram aumento de casos suspeitos das duas doenças nos atendimentos de urgência.

"Provavelmente, o resultado pode ter influência do período de Carnaval, que permitiu grandes aglomerações, e as altas temperaturas do Verão que facilitam a propagação do mosquito da dengue em água parada", diz Balestrin.

Segundo os hospitais, a faixa etária mais frequente entre os pacientes atendidos nos prontos-socorros é de 30 a 50 anos para as duas enfermidades.

O levantamento revela também que houve aumento de pacientes internados em UTIs por causa das doenças.

Na pesquisa do mês passado, 89% dos hospitais disseram que não tiveram crescimento de hospitalizações por dengue em unidades de tratamento intensivo, e apenas 11% relataram que a alta neste tipo de internação tinha sido de até 5%.

Agora, o percentual de hospitais que disseram não ter tido aumento de hospitalizações em UTIs por dengue diminuiu para 57%. Por outro lado, 26% dos estabelecimentos afirmaram que registraram crescimento de até 5% no número de internações em unidades intensivas, e outros 15% afirmaram que a alta foi em patamar maior, entre 6% e 10%.

O tempo médio de permanência nas UTIs por dengue também aumentou. Anteriormente, 100% dos hospitais disseram que esse período de hospitalização era de até quatro dias. Agora, 42% dos estabelecimentos afirmaram que o tempo médio é de 5 a 10 dias —outros 53% mantiveram o período em até quatro dias.

Com a Covid, o cenário é semelhante. Em levantamento divulgado em fevereiro, a ampla maioria (98%) dos hospitais disse não ter registrado crescimento de internações em UTIs pela doença —percentual que na pesquisa atual diminuiu para 51%.

Além disso, 38% dos estabelecimentos revelaram que tiveram aumento de até 5% nas internações em leitos de UTI, e outros 6% afirmaram que a alta foi entre 6% a 10%. O tempo médio de internações é, segundo a maioria dos hospitais (71%), de até quatro dias nos casos de Covid. Para 26% deles, esse período é maior, entre cinco e dez dias.

