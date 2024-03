O ex-jogador de futebol e técnico Dunga terá sua história contada em uma série documental.

O projeto é desenvolvido pela produtora Pindorama e será exibido no SporTV ainda em 2024, ano em que a conquista do tetracampeonato mundial pela seleção brasileira de futebol completará 30 anos —Dunga foi o capitão do time.

As gravações já começaram e contam com a participação do ex-atleta.

Os diretores da Pindorama Estêvão Ciavatta (à esq.) e Fernando Acquarone com Dunga - Divulgação

Em abril, a equipe viajará para a Itália, país que foi derrotado pelo Brasil na Copa de 1994 e onde Dunga também atuou nos clubes Fiorentina, Pisa e Pescara.

Em Florença, Roberto Baggio, ex-jogador italiano que perdeu o pênalti na final do torneio, será entrevistado para a série.

O programa tem direção de Fernando Acquarone, e roteiro e produção de Estêvão Ciavatta.

A produtora já fez outros programas esportivos como "Jogos do Mundo" sobre a Olimpíada realizada no Rio de Janeiro em 2016, e "A Bola" sobre o torneio de futebol de 1994, que tem narração de Gilberto Gil.

