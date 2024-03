Aguardado filme estrelado por Fábio Porchat e a cantora Sandy, "Evidências do Amor" será exibido pela primeira vez na próxima sexta (22), no Cine Roxy, em Santos, no litoral de São Paulo. A sessão para convidados marcará o início das celebrações de 90 anos do tradicional cinema de rua da cidade.

Porchat é presença confirmada no evento. Já Sandy não deverá comparecer por causa de outros compromissos profissionais.

Cena de 'Evidências do Amor', filme protagonizado por Sandy e Fabio Porchat - Divulgação

A comédia romântica une viagem no tempo e o hit "Evidências", eternizado nas vozes de Chitãozinho e Xororó.

Na trama, Laura (Sandy) e Marco (Porchat) se apaixonam após cantarem a música juntos em um karaokê. O relacionamento começa bem, mas naufraga com o tempo.

Após eles se separarem, o personagem de Porchat revive diferentes momento do passado do casal quando escuta a canção. Ele precisa descobrir, então, como se livrar desse vai e vem.

TREM DAS ONZE

O músico e ator Paulo Miklos recebeu convidados na pré-estreia do filme "Saudosa Maloca", na semana passada, no Cinemark do shopping Iguatemi, em São Paulo. O artista interpreta Adoniran Barbosa no longa inspirado na obra do compositor. O cineasta Fernando Meirelles e a sua mulher, a atriz e bailarina Ciça Meirelles, prestigiaram o evento. A atriz e cantora Leilah Moreno, que está no elenco da produção, também compareceu.