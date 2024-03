O ministro do Trabalho, Luiz Marinho, afirma que não vai recuar da ideia de acabar com o saque-aniversário, em que o trabalhador pode retirar recursos do FGTS de forma parcial na data da celebração de seu nascimento.

A ideia sofreu um bombardeio da oposição, mas Marinho afirma que os trabalhadores "até imploram" para que o governo acabe com esse programa.

O ministro do Trabalho, Luiz Marinho - Evaristo Sá - 28.ago.2023/AFP

O problema, segundo ele, é que as regras do saque-aniversário impedem que a pessoa faça qualquer novo saque no fundo por um período de dois anos, mesmo em caso de demissão.

De acordo com o Ministério do Trabalho, 7,2 milhões de brasileiros estão hoje nesta situação –desempregadas e sem poder acessar o FGTS. No total, elas poderiam sacar R$ 22 bilhões.

Marinho diz que são elas que o pressionam –e que seriam beneficiadas de imediato no caso do fim do saque-aniversário.

"Na hora em que essa lei for revogada, elas poderão sacar imediatamente seus recursos", diz Marinho à coluna.

Ele afirma também que o FGTS foi criado no Brasil depois do fim da estabilidade no emprego no setor privado. E nasceu com a missão constitucional de ser uma poupança que o trabalhador usa como proteção, para não passar por dificuldades quando fica desempregado. Ele pode também sacar o dinheiro para tratamento de doenças graves ou para comprar um imóvel.

"O saque-aniversário permite que o trabalhador retire esses recursos para gastar em viagens, festas de casamento e aniversários. Ele está corroendo a poupança do trabalhador", diz Marinho.

Ele afirma também que os recursos do próprio FGTS, que são destinados ao financiamento da habitação e do saneamento, também estão sendo corroídos.

De um total de R$ 600 bilhões, cerca de R$ 100 bilhões estão alienados pelos bancos por causa do saque-aniversário.

