A OAB (Ordem dos Advogados do Brasil) do Rio de Janeiro suspendeu, nesta segunda-feira (25), por 90 dias, o registro profissional do advogado Hariberto de Miranda Jordão Filho, 80. Na semana passada, em sessão ordinária do Instituto dos Advogados Brasileiros (IAB), ele pediu a expulsão de todos os judeus da presidência das comissões e da diretoria da entidade.

A OAB nacional já tinha se manifestado contra o "antissemitismo" e manifestações de ódio na advocacia.

O advogado Hariberto de Miranda Jordão Filho discursa em sessão do IAB - Reprodução

O IAB também suspendeu, de forma preventiva, Hariberto como associado e membro do conselho superior do instituto. A entidade abriu um processo administrativo para avaliar a conduta do profissional.

Em um discurso de 15 minutos, o advogado se mostrou indignado por ter sido denunciado pela Federação Israelita do Rio de Janeiro (Fierj) à OAB, no ano passado, por uma manifestação que fez dentro do IAB. Ele disse ser vítima de uma "clara e indevida perseguição política, ideológica, religiosa, cultural e até mesmo profissional".

Para Hariberto, a entidade deve identificar o judeu associado (ou mais de um) que entregou à Fierj a gravação do que ele disse e expulsá-lo. "Vossa Excelência não pode fugir das exposições estatutárias e deve demitir, desde logo, todos os judeus presidentes das comissões e da diretoria que envergonham o Instituto, sionistas ou não, porque religiosos", disse o advogado ao presidente do IAB.

Em seu discurso, o advogado também criticou a entidade por não ter se manifestado contra as ações israelenses na Faixa de Gaza.

"É uma vergonha e agressão para o Instituto, há mais de 180 anos defensor da liberdade democrática, o silêncio da Comissão de Direitos Humanos diante do holocausto e limpeza étnica praticada pelas tropas israelenses sionistas contra os indefesos palestinos. O presidente [da comissão, Carlos Schlesinger] é judeu e deve ser removido de imediato."

Em outro momento, afirmou que a Fierj deveria ser fechada por ser "antidemocrática" e só reunir "fascistas, evangélicos e bolsonaristas, que nada têm a ver com o IAB".

Disse ainda que dentro do instituto existem "verdadeiras quintas colunas de covardes judeus sionistas, que repetem as ações realizadas no passado por adoradores de Hitler na Alemanha nazista".