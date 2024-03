O grupo teatral Parlapatões vai lançar o projeto Ocupação Decameron, que reunirá mais de 120 artistas, entre diretores, bandas musicais e grupos parceiros, como Os Satyros e Os Crespos, para encenar dez apresentações nas ruas de São Paulo.

O grupo teatral Parlapatões - Luiz Doroneto/Divulgação

TRUPE TODA

A iniciativa vai ocorrer na praça Roosevelt, no parque Augusta e em outros pontos do centro da capital paulista. Cem histórias serão apresentadas entre os dias 16 de março e 14 de abril, nos finais de semana. O projeto foi batizado em homenagem a obra "O Decameron", de Giovanni Boccaccio.

NOITE DE GALA

O ministro da Defesa, José Múcio, e sua mulher, Vera Brennand, prestigiaram o concerto "Sinfonia na Paulista", apresentado pela Bachiana Filarmônica Sesi-SP no Centro Cultural Fiesp, em São Paulo, na noite de quarta (6). Uma composição do chefe da pasta, "Revés", foi executada pela orquestra sob a batuta do maestro João Carlos Martins, que recebeu no palco o músico e atleta paralímpico Marquinhos. O médico cardiologista Roberto Kalil Filho se apresentou com seu saxofone, e o escritor e ex-secretário Gabriel Chalita recitou um poema.