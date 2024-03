O Geoparque Uberaba - Terra de Gigantes, que acaba de ganhar o reconhecimento internacional da Unesco, tem um hino que foi composto pelo jornalista José Hamilton Ribeiro e pelo músico Alexandre Saad.

Réplica de dinossauro do Geossítio Peirópolis, bairro rural de Uberaba - Prefeitura de Uberaba/Divulgação

A letra da canção destaca os três principais atributos da região que a fizeram receber a chancela da agência da ONU: a diversidade de fósseis de dinossauros encontradas no solo uberabense; o legado do espiritismo de Chico Xavier, que viveu décadas na cidade; e a história do gado zebu no município, uma área-chave para a introdução dos bois de origem indiana no país desde o século 19.

"Às paisagens deslumbrantes, do cerrado brasileiro/ Às escavações fascinantes, que assombraram o mundo inteiro/ À epopeia do zebu pretos, índios e bandeirantes/ Chico Xavier juntou, seu legado edificante", diz um dos trechos da canção.

O jornalista José Hamilton Ribeiro, 86, em retrato de 2015 feito em sua casa em São Paulo - Bruno Santos/Folhapress

Premiado jornalista, José Hamilton Ribeiro, que mora hoje em uma fazenda na cidade, foi um dos entusiastas do geoparque.

PIPOCA

Os atores Zé Carlos Machado e Marieta Severo receberam convidados na pré-estreia do filme "Domingo à Noite", na Cinemateca, em São Paulo, na noite de terça-feira (26). O diretor do longa, André Bushatsky, compareceu.