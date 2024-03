O Museu da Língua Portuguesa terá um clube de leitura. O espaço cultural promoverá mensalmente debates e atividades sobre um livro, que será escolhido pela assistente social e mediadora de leitura Camilla Dias, curadora da iniciativa.

"Luanda, Lisboa, Paraíso", de Djaimilia Pereira de Almeida, será a primeira obra analisada dentro do projeto, no dia 13 de abril. Neste primeiro ano, os livros escolhidos serão relacionados ao tema da próxima exposição temporária que o museu vai sediar, "Línguas Africanas no Brasil".

O ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes e a sua mulher, a advogada Viviane Barci de Moraes, prestigiaram Lu Alckmin no lançamento do seu primeiro livro infantil, "ABC dos Coelhinhos" (editora Senac DF), no sábado (23). Marido da autora, o vice-presidente e ministro do Desenvolvimento, Indústria e Comércio, Geraldo Alckmin (PSB), e a ministra do Planejamento, Simone Tebet (MDB), também estiveram presentes no evento, realizado na Livraria Drummond, no Conjunto Nacional, em São Paulo. A deputada federal Tabata Amaral (PSB-SP) compareceu.