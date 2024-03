Sucesso nas redes sociais com o quadro "Eu Acho", em que dá conselhos sobre relacionamentos amorosos, Regina Volpato fará o mesmo, ao vivo, na TV. No programa Chega Mais, que estreia nas manhãs do SBT no próximo dia 11 de março, a proposta ganhará um outro nome: "Dilemas para Regina".

"As pessoas vão mandar perguntas por vídeo, e eu vou responder ao vivo. Nem vou ler as perguntas antes", conta ela à coluna. "Ou vai dar muito certo ou vou ser cancelada", acrescenta, entre risos.

A apresentadora Regina Volpato, em São Paulo - Karime Xavier - 13.nov.2023/Folhapress

Regina, porém, não vê o cancelamento como o fim do mundo. "Eu traduzo como deslizes, só que a internet não perdoa. Mas faz parte da vida cometê-los. O que a gente faz? Aprende com o erro, se desculpa e tenta remediar à medida do possível", diz. "Mas os erros não podem me paralisar. Eu tenho que aprender a lidar com eles", completa.

A ideia de levar o quadro da internet para a TV foi de Daniela Beyruti, filha de Silvio Santos e vice-presidente do SBT. "Ela costuma acompanhar e comentar no Instagram e falou: 'Vocês têm que dar um jeito de colocar o 'Eu Acho' no programa'."

Volpato revela que ela também irá cozinhar na nova atração. "Eu me dispus a fazer, porque já faço isso no meu dia a dia. Não será nada muito elaborado ou que fuja da minha alçada. Sou uma mulher que trabalha fora e trabalha dentro de casa. Vou reproduzir essa minha vivência, que é a mesma de tantas mulheres', diz.

Chega Mais é uma das apostas da emissora para 2024. Volpato comandará a atração, que será exibida diariamente das 9h às 13h, ao lado da ex-Globo Michelle Barros e do ex-Jovem Pan Paulo Mathias.

O programa enfrentará a concorrência direta com Patrícia Poeta e Ana Maria Braga, na Globo, e do Hoje em Dia, da Record, que tem entre os seus apresentadores Ana Hickmann.

"Vamos estar engatinhando num ambiente onde todo mundo já está nadando de braçada", admite Regina.

Para ela, porém, o Chega Mais pode fazer bonito ao investir no DNA do SBT. E o que seria essa marca do canal? "É uma emissora popular que gosta de ser popular. Que prima por ser popular. Que tem o colorido no logotipo. Que não tem medo das cores fortes", responde ela. "É esse DNA que a gente quer trazer para o programa."

Regina afirma que o seu desafio é também poder contribuir, enquanto apresentadora, com esse lado popular. Ela começou a carreira no entretenimento justamente no SBT, em 2004, no super popular Casos de Família.

"Eu acho muito curioso porque as pessoas falam: 'Ai, Regina, você é tão elegante'. Mas é porque eu acho que dá para ser popular e elegante, dá para ser popular e educada. Popular não é sinônimo de baixeza."

ESTANTE

O escritor Cadão Volpato recebeu convidados no lançamento de seu novo romance, "Abaixo a Vida Dura" (Faria e Silva Editora), na Livraria Megafauna, no centro de São Paulo, na semana passada. No evento, o autor participou de um papo com o crítico Rodrigo Naves. A escritora Vilma Arêas passou por lá.