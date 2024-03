Caetano Veloso e Maria Bethânia estão gravando nesta terça (19), nos Estúdios Globo, no Rio de Janeiro, uma edição especial do Caldeirão com Mion.

Comandado por Marcos Mion, a atração vai ao ar em abril como uma homenagem aos irmãos músicos. A plateia é formada por artistas da casa convidados.

Maria Bethânia e Caetano Veloso - Ricardo Borges/Folhapress

Caetano e Bethânia vão cantar durante o programa sucessos de suas carreiras como a música "Um Índio".

Recentemente, eles anunciaram uma turnê juntos, que começará no dia 3 de agosto, na Rioarena, na capital fluminense, e segue até o dia 14 de dezembro, com o encerramento em São Paulo, no Allianz Parque. No Rio serão duas apresentações, nos dias 3 e 4 de agosto.

A dupla vai se apresentar também em Belo Horizonte, no dia 7 de setembro, no Mineirão; em Belém, no dia 29 de setembro, no Hangar; em Porto Alegre, no dia 12 de outubro, na Arena do Grêmio; em Brasília, no dia 9 de novembro, na Arena BRB Mané Garrincha; e em Salvador, no dia 30 de novembro, na Arena Fonte Nova.