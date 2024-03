A cantora britânica Raye, que subirá ao palco do C6 Fest, em São Paulo, em maio deste ano, já apresentou à produção do festival suas exigências para o camarim. Para a surpresa dos produtores, apenas dois itens constam na lista: cinco pares de meias brancas e seis xícaras de chá de cerâmica.

A cantora Raye se apresenta no Festival de Glastonbury, em Somerset, no Reino Unido, - Jason Cairnduff - 24.jun.2023/Reuters

Raye é a recordista da edição de 2024 do prêmio Brit Awards, tendo recebido sete indicações. A marca fez com que ela superasse sua conterrânea Amy Winehouse, com quem costuma ser comparada. A cerimônia de entrega das estatuetas será realizada no sábado (2).

TABLADO

As atrizes Camila Pitanga e Ana Flavia Cavalcanti prestigiaram a abertura da 9ª edição da Mostra Internacional de Teatro de São Paulo, a MITsp, que ocorreu no Sesc Pinheiros, na capital paulista, na noite de quinta-feira (29). O diretor Daniel Alvim e a atriz Helena Ranaldi também compareceram.