A deputada federal Sâmia Bomfim (PSOL-SP) será a relatora de um grupo de trabalho que vai ser instaurado na Câmara dos Deputados para elaborar uma Política Nacional do Cuidado. O tema envolve atividades consideradas "invisíveis", como afazeres domésticos e assistência a familiares, que são normalmente realizados por mulheres.

A deputada federal Samia Bomfim (PSOL-SP) - Bruno Santos - 9.dez.2022/Folhapress

A proposta é discutir medidas para auxiliar essa população feminina, que não costuma ser remunerada por esse trabalho, e também as pessoas que são cuidadas por elas, como crianças e idosos.

A ideia é que o grupo faça um compilado de projetos que já estão tramitando na Casa, além de elaborar um marco legal sobre o tema. A previsão, segundo Sâmia, é a de que em maio já seja apresentada uma agenda legislativa.

"Estou muito honrada de poder ser a relatora dessa que é uma política inédita, mas imprescindível para debater desigualdades de gênero. Há uma série de desdobramentos e de frentes de atuação, como questões previdenciárias, maternidade, envelhecimento da população", diz a parlamentar.

A deputada federal Iza Arruda (MDB-PE) será a coordenadora do grupo. "Como mãe e defensora da justiça social, reconheço a importância vital do cuidado e da valorização de políticas relacionadas ao tema. Nosso grupo se dedicará a promover políticas que liberem o tempo das mulheres, reconhecendo o cuidado como um direito fundamental", diz.

O colegiado será conduzido pela Secretaria da Mulher na Casa, com colaboração do Executivo. O governo também criou um grupo de trabalho interministerial, com representantes dos ministérios da Mulher, dos Direitos Humanos e do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome.

TREM DAS ONZE

O músico e ator Paulo Miklos recebeu convidados na pré-estreia do filme "Saudosa Maloca", na semana passada, no Cinemark do shopping Iguatemi, em São Paulo. O artista interpreta Adoniran Barbosa no longa inspirado na obra do compositor. O cineasta Fernando Meirelles e a sua mulher, a atriz e bailarina Ciça Meirelles, prestigiaram o evento. A atriz e cantora Leilah Moreno, que está no elenco da produção, também compareceu.