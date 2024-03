Parlamentares do PSOL acionaram a Justiça e o Ministério Público Eleitoral de São Paulo para barrar a cerimônia de entrega do título de cidadã paulistana à ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro no Theatro Municipal, localizado no centro da capital.

O espaço foi cedido pela gestão do prefeito Ricardo Nunes (MDB) para a realização do evento, que está previsto para ocorrer no próximo dia 25. O decreto legislativo que dá a honraria a Michelle foi aprovado pela Câmara Municipal de São Paulo em novembro do ano passado.

Michelle Bolsonaro durante evento em Brasília - Gabriela Biló - 21.mar.2023/Folhapress

Normalmente, essas cerimônias ocorrem na própria Casa. A justificativa dada é que o espaço legislativo não comportaria o número de convidados. O Theatro Municipal tem capacidade para 1.523 pessoas.

Nunes é pré-candidato à reeleição no pleito municipal deste ano e é apoiado pelo ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), marido de Michelle. Já a ex-primeira-dama deve se candidatar ao Senado em 2026. O prefeito afirmou ao portal G1 que, se receber o convite, irá comparecer à cerimônia.

A deputada federal Erika Hilton (PSOL-SP) e a ativista Amanda Paschoal ingressaram com uma ação popular na Justiça de São Paulo para impedir que o evento ocorra.

Elas afirmam que a cessão do teatro tem "fins exclusivamente políticos, sem qualquer natureza artística e de formação cultural" e, por isso, seria "incompatível com a natureza do espaço e da própria legislação brasileira". E dizem que o evento tem características "visivelmente políticas e eleitorais".

"[O] objetivo é a promoção pessoal de uma figura, no caso Michelle Bolsonaro, que não possui qualquer vínculo com a administração pública, e a campanha antecipada, em equipamento público, da pré-candidatura à reeleição do atual prefeito, Ricardo Nunes", segue a acusação.

Já a deputada federal Luciene Cavalcante (PSOL-SP), o deputado estadual Carlos Giannazi (PSOL) e o vereador Celso Giannazi (PSOL) acionaram o Ministério Público e o Ministério Público Eleitoral de São Paulo para que investiguem o episódio.

Os parlamentares afirmam que o evento irá beneficiar o prefeito Ricardo Nunes eleitoralmente e, por isso, o gestor municipal estaria praticando "abuso de poder político".

Procurada, a Secretaria Municipal de Cultura não respondeu até a publicação deste texto.

A proposta de entrega do título, de autoria dos vereadores Rinaldi Digilio (União Brasil) e Fernando Holiday (PL), recebeu 37 votos a favor. As bancadas do PT e do PSOL votaram contra a homenagem.

ELAS POR ELAS

A procuradora-geral do estado de São Paulo, Inês Coimbra, e a ex-ministra e atual secretária-executiva da Casa Civil, Miriam Belchior, foram homenageadas na terceira edição do Prêmio Mulheres Exponenciais, promovido pelo grupo Esfera Brasil, na noite de terça-feira (12). A advogada Gabriela Araujo compareceu ao evento, que foi realizado no Solar Fábio Prado, em São Paulo

com BIANKA VIEIRA, KARINA MATIAS e MANOELLA SMITH