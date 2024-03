A cantora e empresária Raquel Virgínia apresentará em um jantar realizado no Blue Note, em São Paulo, na próxima segunda-feira (4), os novos projetos de sua startup Nhaí, que busca acelerar o empreendedorismo entre pessoas da comunidade LGBTQIA+.

A cantora e empresária Raquel Virgínia, em São Paulo - Marcus Leoni - 29.ago.2017/Folhapress

Uma das novidades é um censo feito em parceria com o Pacto Global da ONU, que buscará detalhar dados como o número de pessoas do segmento que empreendem no país, barreiras encontradas para se inserir no mercado de trabalho e o exercício de atividades profissionais relacionadas ao sexo.

"Queremos impulsionar conversas qualitativas sobre a produtividade inclusiva LGBTQIAPN+ no país. Então, precisamos entender os dados atuais de empregabilidade e empreendedorismo da comunidade para conseguirmos fazer análises e metas mais precisas", afirma Virgínia.

Os primeiros números do levantamento serão apresentados em evento do Pacto Global da ONU, em Nova York, que ocorre entre os dias 13 e 14 de março.

Durante o jantar no Blue Note, também será abordada a realização do evento Transformas, que ocorrerá em maio, no parque Ibirapuera, e promoverá a prática de esportes para aqueles que têm corpos considerados "não normativos", como pessoas trans, com deficiência e gordas.

