O advogado e empresário Fabio Wajngarten festejou o resultado da pesquisa Datafolha que mostra o pré-candidato Guilherme Boulos (PSOL-SP) empatado com o prefeito Ricardo Nunes (MDB-SP) na disputa pela sucessão municipal em São Paulo.

Boulos tem 30% e Nunes, 29% da preferência dos eleitores paulistanos, segundo a pesquisa. A margem de erro é de 3 pontos percentuais.

O ex-chefe da Secom do governo Jair Bolsonaro (PL), Fabio Wajngarten - Pedro Ladeira - 18.fev.2022/Folhapress

"Para nós não é surpresa, pois os números de Paraná Pesquisa e Real Time Big Data já tinham mostrado exatamente isso", afirma. "E fica claro que o governo Lula derrete rapidamente também na cidade de São Paulo", segue ele.

Wajngarten é advogado de Jair Bolsonaro (PL) e foi secretário de Comunicação no governo do ex-presidente.

Ele hoje faz a ponte entre Ricardo Nunes e Bolsonaro, que apoia a reeleição do prefeito.

Wajngarten diz que "Boulos é o Lula em São Paulo".

O fato de o petista ter tido queda em sua avaliação positiva, como mostrou a pesquisa Genial/Quaest da semana passada, portanto, dificultaria a vida do pré-candidato do PSOL na capital.

O Datafolha mostra ainda que a pré-candidata Tabata Amaral (PSB) marca 8% na disputa em São Paulo, seguida de Marina Helena (Novo) com 7%, Kim Kataguiri (União Brasil) com 4% e Altino (PSTU) com 2%.

Outros 14% declaram voto em branco ou nulo, enquanto 6% não sabem em quem votar. A margem de erro é de três pontos para mais ou para menos.

Considerando que a União Brasil não lance Kim, dado que o principal líder do partido em São Paulo, Milton Leite, é aliado de Nunes e pode optar por apoiar o prefeito, o empate se mantém, mas com o emedebista numericamente à frente.

Nessa situação, Nunes tem 30% ante 29% de Boulos. Tabata aparece com 9%, Marina Helena tem 7% e Altino, 1%. Brancos e nulos são 16%, e 7% não sabem.

Caso Tabata não seja candidata, num acordo de unificação da centro-esquerda na cidade, a pesquisa mostra Boulos e Nunes à frente com os mesmos 33%.

Marina Helena tem 8%, e Altino marca 2%. Outros 17% declaram voto branco ou nulo, e 7% não sabem.

A hipótese de Tabata retirar a candidatura, no entanto, é considerada remota.

O alto percentual de intenção de votos em Maria Helena chama a atenção. Mas pode ser fruto de desconhecimento por parte do eleitorado.

Para a diretora do Datafolha, Luciana Chong, parte dos entrevistados que declararam voto na pré-candidata do Novo pode ter se enganado e entendido que o nome em questão era o da ministra do Meio Ambiente, Marina Silva (Rede), que foi presidenciável em três eleições.