A chegada do deputado federal Nikolas Ferreira (PL-MG) à presidência da Comissão de Educação da Câmara dos Deputados, duramente criticada por parlamentares ligados à pauta educacional, já mobiliza propostas de "redução de danos" para o período em que o bolsonarista comandar o colegiado.

Professor de formação e um dos membros da comissão, Tarcísio Motta (PSOL-RJ) diz que a resposta à nomeação de Nikolas tem que ser institucional. O parlamentar defende que colega do PL se comprometa a assinar um acordo de procedimentos para o andamento dos trabalhos, como ocorreu em 2023.

O deputado federal Nikolas Ferreira discursa no plenário da Câmara, em Brasília - Zeca Ribeiro - 10.out.2023/Câmara dos Deputados

O termo poderia prever, por exemplo, o tempo de fala de cada deputado durante as sessões, estabelecer um aviso prévio antes de pautas importantes serem colocadas para votação e determinar a periodicidade de reuniões reservadas entre coordenadores de cada bancada.

"A nossa primeira resposta tem que ser institucional, exigindo compromissos dele com o conjunto da comissão. Já que o PL [responsável pela indicação de Nikolas] não abre mão de um inimigo da educação, que ele entre para cumprir o seu papel na presidência", afirma Motta.

"O que vai acontecer se não vai funcionar [o acordo] é que vamos inviabilizar [os trabalhos] se a comissão virar apenas palco para falsas polêmicas e para o pânico moral que a direito quer espalhar", segue.

Como mostrou a Folha, Nikolas nunca apresentou uma proposta sobre a educação desde que chegou à Casa, no ano passado.

Há um receio entre parlamentares envolvidos com o tema de que discussões ideológicas sequestrem as atividades da comissão e prejudiquem a análise de matérias importantes para a área. Eles ainda avaliam que a falta de conexão do deputado com a discussão sobre os desafios da área possa afetar os debates.

A Comissão de Educação é responsável por, no trâmite regular, apreciar projetos de lei sobre o tema, promover debates e convidar especialistas e políticos —é recorrente que ministros da Educação e dirigentes de órgãos ligados à pasta tenham de prestar esclarecimentos.

