A Associação Brasileira de Desenvolvimento (ABDE), que é integrada por instituições públicas e privadas de fomento como o BNDES (Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social), a Caixa Econômica Federal e a Finep (Financiadora de Estudos e Projetos), lançará na próxima quinta-feira (25) o Prêmio ABDE de Jornalismo.

A distinção será destinada a reportagens da área econômica que se dediquem ao tema do desenvolvimento. Ao todo, serão distribuídos R$ 45 mil para produções da imprensa nacional e R$ 15 mil para veículos regionais.

Sede do BNDES, no Rio de Janeiro - 04.jan.2018 - Lucas Tavares/Folhapress

"A imprensa livre, independente e plural é um dos pilares da nossa democracia. Nesse sentido, o prêmio ABDE de jornalismo pretende incentivar a promoção do debate público sobre o tema do desenvolvimento brasileiro por meio do financiamento a setores estratégicos, como a transição energética e a inovação, por exemplo", afirma o presidente do BNDES, Aloizio Mercadante. A instituição apoia a premiação.

Jornalistas, economistas e diretores da ABDE serão chamados a integrar a banca julgadora que escolherá os trabalhos vitoriosos.

SOM

O cantor e compositor Saulo Duarte - Haroldo Saboia/Folhapress

O cantor e compositor Saulo Duarte vai lançar o single "Sagitariano" na próxima quinta-feira (25). A canção flerta com a lambada eletrônica e é inspirada em nomes como Aldo Sena e Raimundo Soldado.

Ela integrará o novo disco do artista, intitulado "Digital Belém". Em seus trabalhos, Saulo mistura elementos de reggae, funk e rock aos ritmos latino-amazônicos como carimbó, cumbia e guitarrada.

"Essa [nova] faixa é uma síntese precisa do conceito do meu novo álbum: elementos eletrônicos tocando os ritmos paraenses, um universo novo para mim", afirma.

O trabalho tem produção musical assinada por Lucas Martins e estará disponível nas plataformas digitais no dia 4 de julho.