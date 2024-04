O BNDES divulgará nos próximos dias o balanço do primeiro trimestre de 2024. Os dados apontam um crescimento de 22% nos desembolsos para empresas beneficiadas com financiamento da instituição, em relação ao mesmo período do ano passado.

Presidente do BNDES, Aloizio Mercadante discursa em evento do banco no Rio de Janeiro em 2023 - Eduardo Anizelli - 20.mar.2023/Folhapress

Houve também um salto de 68% nas consultas à possibilidade de acesso a financiamentos do banco, o que traduziria o maior interesse de empresas, de todos os tamanhos, por recursos para investimento.

O volume de créditos aprovados cresceu 91% em relação ao primeiro trimestre de 2023.

"Nossa diretoria está muito otimista com os resultados. Neste governo Lula, o BNDES voltou a exercer o papel histórico de grande instrumento do desenvolvimento brasileiro", diz o presidente do BNDES, Aloizio Mercadante.

"É o melhor trimestre em consultas desde 2014, o melhor em aprovações desde 2015 e o melhor em desembolsos desde 2016", afirma ainda Mercadante.

A atriz Mel Lisboa recria foto icônica que estampou o disco de Rita Lee lançado em 1980 - Priscila Prade/Divulgação

A foto icônica que estampa a capa do disco lançado por Rita Lee em 1980 foi recriada por Mel Lisboa em ensaio fotografado por Priscila Prade. A atriz está prestes a interpretar a cantora no musical "Rita Lee: uma Autobiografia Musical", no Teatro Porto Seguro, em São Paulo. Na imagem, Mel Lisboa usa uma roupa branca e aparece com o cabelo ruivo, assim como na foto original de Rita, registrada por Miro há mais de quatro décadas