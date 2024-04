O Cebrap (Centro Brasileiro de Análise e Planejamento) sediará um novo centro de estudos, o Center for Critical Imagination (CCI): Political Economy and Citizenship, que se debruçará sobre a crise do neoliberalismo.

O professor Marcos Nobre - Reinaldo Canato/Folhapress

Com o apoio da Open Society Foundations (OSF), o CCI se propõe a pensar saídas para as crises da sociedade atual, como a emergência climática e os conflitos bélicos globais, a partir da realidade brasileira e a levar a discussão acadêmica para o público em geral.

"A imaginação de caminhos alternativos ao neoliberalismo é necessariamente coletiva e global, mas as particularidades de contextos nacionais e regionais importam, e muito", diz o presidente do CCI, Marcos Nobre, que é também um dos seus pesquisadores principais.

A mesa de lançamento do novo centro ocorrerá no próximo dia 26, às 10h, no Cebrap, em São Paulo.

PIPOCA

A atriz norte-americana Cailee Spaeny e o ator Wagner Moura receberam convidados na pré-estreia paulistana de "Guerra Civil", longa internacional estrelado por eles que chegou aos cinemas nesta quinta (18). O evento ocorreu no Cinépolis do shopping JK Iguatemi. A cantora Vanessa da Mata e a atriz Priscila Fantin estiveram lá.