O Conselho de Desenvolvimento Econômico Social Sustentável, instância consultiva que reúne representantes de diferentes setores e está vinculada à Secretaria de Relações Institucionais da Presidência, quer criar uma secretaria dedicada à inclusão digital no Brasil.

A ideia é que passem pelo órgão iniciativas para o tema encabeçadas por diferentes ministérios do governo e órgãos públicos, permitindo um acompanhamento mais próximo e transversal das políticas discutidas.

O presidente Lula e o ministro das Relações Institucionais, Alexandre Padilha, durante sessão inaugural do Conselhão

A proposta vai ao encontro do Plano Brasil Digital 2030+, que versa sobre a governança centralizada e terá um workshop de lançamento na quarta-feira (24), em Brasília.

O projeto nasceu a partir de discussões ocorridas no âmbito da Comissão de Tecnologia, Inovação e Transformação Digital do "Conselhão de Lula", das quais participaram especialistas, membros do governo, integrantes da sociedade civil e conselheiros.

A cantora Liza Lou, que se prepara para lançar o seu primeiro álbum, "Sal"

A cantora Liza Lou se prepara para lançar seu primeiro álbum, "Sal", na próxima quinta (25). O trabalho, que tem produção musical assinada pelo multi-instrumentista Ariel Donato, trará faixas cantadas em parceria com cantoras como Clara Valverde, Duda Brack, Loh e King Saints.

Nascida em São Gonçalo, no Rio, Liza já subiu ao palco com nomes como Djavan, Milton Nascimento, Seu Jorge, Caetano Veloso e Maria Bethânia. Seu single "Me Deixa Te Amar", lançado há cerca de um ano, soma mais de 1,6 milhões de execuções na plataforma de streaming Spotify.