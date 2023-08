O Conselho de Desenvolvimento Social Sustentável do governo Lula, o chamado "Conselhão", lançará na quarta-feira (23) um grupo de trabalho dedicado à criação de uma pol ítica nacional para a primeira infância.

Crianças brincam em creche na região central de São Paulo - Rubens Cavallari - 6.mai.2022/Folhapress

O colegiado reunirá especialistas que se debruçarão sobre propostas para crianças de até seis anos de idade. Ao final dos trabalhos, que deverão ser realizados em até 180 dias, um documento será apresentado ao governo federal.

A criação do grupo de trabalho foi sugerida pela presidente-executiva do Todos Pela Educação, Priscila Cruz, e pela doutora em saúde coletiva Lígia Moreiras. Tanto a ONG quanto a Fundação Maria Cecília Souto Vidigal farão a relatoria técnica das atividades desenvolvidas no período.

O evento de lançamento na quarta-feira deverá reunir ministros como Camilo Santana (Educação), Alexandre Padilha (Relações Institucionais) e Wellington Dias (Desenvolvimento Social). O vice-presidente da República e ministro do Desenvolvimento, Indústria e Comércio, Geraldo Alckmin (PSB), encerrará a solenidade, que será realizada no Palácio do Planalto, em Brasília.

Lançado no primeiro governo de Luiz Inácio Lula da Silva (PT), o Conselhão foi reeditado no terceiro mandato do petista. A instância consultiva reúne representantes de diferentes setores, como empresários e sindicalistas, para discutir e sugerir medidas para o desenvolvimento do país.

