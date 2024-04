Defensores públicos vão fazer um mutirão para prestar atendimento jurídico à população em situação de rua de São Paulo no dia 9 de maio, na Sefras (Ação Social Franciscana), no centro da capital paulista. A ação faz parte da campanha que a Anadep (Associação Nacional das Defensoras e Defensores Públicos) e a Apadep (Associação Paulista de Defensoras e Defensores Públicos) lançarão na data.

Pessoas em situação de rua na av. Cruzeiro do Sul, próximo à estação Santana do metrô, na zona norte de São Paulo - Rubens Cavallari - 14.jul.2023/Folhapress

"Queremos mostrar que a atuação de defensoras e defensores públicos é fundamental para garantir acesso à justiça para as pessoas em situação de rua", diz a presidente da Anadep, Rivana Ricarte. Ela também destaca o trabalho dos profissionais na luta pelos direitos dessa população, como na construção de políticas públicas voltadas para a moradia digna.

"Um Novo Presente É Possível: Defensoria Pública pela Superação da Situação de rua" é o nome da iniciativa. Levantamento do Ipea (Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada), divulgado em dezembro de 2022, apontou que há cerca de 281,4 mil pessoas em situação de rua no Brasil.

"Com esta campanha, queremos mostrar que essa população possui os mesmos direitos que todas as demais pessoas. Além disso, é preciso chamar atenção para a ausência de dados relacionados à temática, o que dificulta a construção de políticas públicas efetivas para o grupo", pontua o presidente da Apadep, Luiz Felipe Vanzella Rufino.

Além do mutirão jurídico, serão realizadas na data palestras e apresentações culturais.

A campanha conta com apoio do Conselho Nacional das Defensoras e Defensores Públicos-Gerais (Condege) e do Núcleo Especializado de Cidadania e Direitos Humanos e da Ouvidora Geral da Defensoria Pública de São Paulo.

PELÍCULA

O cineasta e historiador britânico Mark Cousins prestigiou a abertura do festival É Tudo Verdade, na semana passada, na Cinemateca Brasileira, em São Paulo. A atriz e diretora Ana Petta e o diretor regional do Sesc São Paulo, Luiz Galina, também marcaram presença no evento.