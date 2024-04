O empresário brasileiro Rogerio Callegari, que mora nos Estados Unidos e produz azeite, vai lançar em outubro o seu novo projeto: velas aromáticas para ambiente. O produto vem sendo desenvolvido pelos perfumistas Jean Claude Deville e Rodrigo Flores Roux, que são conhecidos por desenvolver perfumes para marcas como a Dior e Tom Ford.

Dono também de fazendas de maconha fora do Brasil, Callegari pediu para os profissionais testarem uma fragrância que tenha em sua composição a cannabis. "Estamos fazendo alguns testes, mas não teria nenhum problema em vender o produto no Brasil, porque seria só o cheiro da planta, não teria o THC [sigla para tetra-hidrocanabinol]", diz ele, em referência ao composto responsável por proporcionar a sensação de euforia da maconha.

O empresário brasileiro Rogerio Callegari é dono de fazendas de cannabis fora do Brasil - Gary Louis/Divulgação

A ideia é sejam produzidas apenas duas opções de fragrância e em número limitado: apenas 5.000 de cada. O público-alvo é a classe A, já que a vela terá um custo alto: não deverá ser comercializada por meos de R$ 1.000.

A inspiração dele é um produto semelhante da Dior, que é vendido apenas para clientes selecionados e custa em torno de US$ 1.200 (cerca de R$ 6.000), segundo Callegari.

O empresário fará o lançamento em outubro em um evento no Champagne and Caviar Bar, em Nova York, para um grupo de 30 convidados, entre nomes brasileiros e americanos.

Callegari afirma ter se interessado pelo negócio após descobrir que o mercado brasileiro só perde para os Estados Unidos em vendas de fragrâncias para ambientes.

PIPOCA

O cineasta Bruno Barreto recebeu convidados na pré-estreia do filme "Férias Trocadas", dirigido por ele. A sessão ocorreu no Cinemark do shopping Iguatemi, em São Paulo, na noite de segunda-feira (22). O ator Edmilson Filho, protagonista do longa, prestigiou o evento. A atriz Carol Castro, que também integra o elenco, esteve lá.