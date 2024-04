Um evento organizado por um grupo de brasileiros que estudam direito na Universidade de Harvard, nos Estados Unidos, reunirá autoridades brasileiras como o presidente do Supremo Tribunal Federal (STF), o ministro Luís Roberto Barroso, e o secretário de Reformas Econômicas do Ministério da Fazenda, Marcos Barbosa Pinto.

O presidente do STF, Luis Roberto Barroso - Pedro Ladeira - 06.mar.24/Folhapress

Intitulado "Brasil Legal Symposium", o encontro começou nesta sexta-feira (5), no campus da Faculdade de Direito da universidade americana, com a participação de Barroso no debate de abertura sobre inteligência artificial no Judiciário.

O objetivo principal do evento é dialogar sobre os desafios jurídicos brasileiros a partir de uma perspectiva norte-americana, além de proteção de investidores, fusões e agenda ESG (sustentabilidade ambiental, social e governança corporativa). Os debates vão ocorrer também nos dias 13 e 14 deste mês.

A diretora da Comissão de Valores Mobiliários, Marina Copola, e o professor da Universidade de São Paulo (USP) Eduardo Munhoz estão entre os participantes.