O Núcleo de Filmes dos Estúdios Globo, no Rio de Janeiro, já começou a gravar dois novos filmes. Um deles é o drama "Vítimas do Dia", que acompanha um casal à espera de seu primeiro filho, interpretado por Jéssica Ellen e Amaury Lorenzo.

A atriz Jéssica Ellen - @jessicaellen no Instagram

Na trama, ela está na reta final da gestação quando entra em trabalho de parto ao mesmo tempo em que seu marido é atingido por uma bala perdida. As gravações do longa, com roteiro de Dino Cantelli e direção de Bruno Safadi, começaram no último dia 15.

Ainda estão no elenco Grace Passô, Belize Pombal e Gi Fernandes.

Já nesta segunda-feira (29) o filme "A Lista" começou a ser rodado. Estrelado por Lilia Cabral e sua filha, Giulia Bertolli, a obra é uma adaptação da peça homônima encenada pelas duas. Lilia dá vida a uma aposentada que mora em um prédio em Copacabana, na zona sul carioca.

Ela desenvolve uma relação com sua vizinha, interpretada pela sua filha. Nas telonas, o elenco reunirá os atores Tony Ramos, Zezeh Barbosa, Betty Faria, Tony Tornado, Reginaldo Faria e Letícia Colin.

O longa será dirigido por José Alvarenga Júnior.

O Núcleo de Filmes dos Estúdios Globo deve filmar, ainda neste ano, outras seis produções.