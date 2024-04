A próxima medida de impacto do governo visando pequenos empreendedores é a proposição de uma lei que permite a abertura de capital para micro e pequenas empresas.

O presidente Lula e o ministro do Empreendedorismo, Márcio França, durante reunião no Palácio do Planalto, em Brasília - Ricardo Stuckert - 13.set.2023/Divulgação

A ideia já está sendo debatida por técnicos reunidos em grupos de trabalho no Ministério do Empreendedorismo, comandado por Márcio França, em conjunto com o Ministério da Fazenda.

Uma vez estabelecidas as regras, que precisam passar pelo crivo do Congresso, as micro e pequenas empresas poderiam emitir papéis equivalentes às debêntures para atrair investidores privados que apostassem em seu crescimento.

Com este selo, elas poderiam ter lastro para conseguir crédito mais barato nos bancos, acreditam integrantes da pasta do empreendedorismo.

Segundo eles, França pretende apresentar a proposta a Lula (PT) dentro de três meses, para que ela possa ser enviada ao Congresso e, se aprovada, ser anunciada ainda neste ano.

A cantora Liza Lou, que se prepara para lançar o seu primeiro álbum, "Sal" - Eduardo Dall'Oglio/Divulgação

A cantora Liza Lou se prepara para lançar seu primeiro álbum, "Sal", na próxima quinta (25). O trabalho, que tem produção musical assinada pelo multi-instrumentista Ariel Donato, trará faixas cantadas em parceria com cantoras como Clara Valverde, Duda Brack, Loh e King Saints.

Nascida em São Gonçalo, no Rio, Liza já subiu ao palco com nomes como Djavan, Milton Nascimento, Seu Jorge, Caetano Veloso e Maria Bethânia. Seu single "Me Deixa Te Amar", lançado há cerca de um ano, soma mais de 1,6 milhões de execuções na plataforma de streaming Spotify.