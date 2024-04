O ex-ministro José Dirceu (PT-SP) saiu em defesa do presidente da Petrobras, Jean Paul Prates, alinhando-se a ministros do governo Lula que defendem a permanência dele no comando da estatal.

O ex-ministro José Dirceu discursa durante sessão especial em celebração à democracia no Congresso Nacional - Geraldo Magela/Agência Senado

DESASTRE

Uma das principais lideranças do PT, Dirceu afirmou em um grupo que reúne lideranças da legenda e ex-ministros de governos anteriores de Lula considerar "um desastre o que estão fazendo com o Jean Paul. É um desrespeito a ele".

DESASTRE 2

O ex-ministro afirmou também que o processo de fritura de Prates, protagonizado pelo ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, é "ruim para a imagem do governo".

QUEM MANDA

"Passa a ideia de que um ministro [Silveira] derruba publicamente o presidente nomeado pelo PR [Lula] da maior e mais importante empresa do país".

Isso tudo, seguiu, "fora as consequências para a Petrobras e para a nomeação do substituto, seja ele [Aloizio] Mercadante ou outro".

O presidente da Petrobras, Jean Paul Prates - Adriano Machado/Reuters

QUEM MANDA 2

"Mais grave ainda: dá a impressão de que [o ministro da Casa Civil] Rui [Costa] derrubará [o ministro da Fazenda, Fernando] Haddad".

Rui Costa estaria disparando contra Prates, enquanto Haddad já o apoiou em outros momentos de divergência.

BUMERANGUE

"Jean Paul foi senador e candidato a prefeito de Natal [no Rio Grande do Norte]. É nosso companheiro de partido e merece respeito, independente se deve ou não continuar presidente da Petrobras", afirmou ainda Dirceu. "Não se faz isso com ninguém sem atingir a imagem do próprio governo", finalizou.

TERCEIRO SINAL

A atriz Martha Nowill prestigiou a estreia do espetáculo "Diário de um Louco", no Teatro Viradalata, em São Paulo, na semana passada. A cineasta Marcela Lordy compareceu. O ator Antonio Haddad passou por lá.