Representantes do Comitê Econômico e Social Europeu, órgão equivalente ao Conselho de Desenvolvimento Econômico Social Sustentável, o Conselhão, na Europa, chegam a Brasília na próxima terça-feira (9) para participar de encontros com autoridades brasileiras.

O ministro das Relações Institucionais, Alexandre Padilha - Gabriela Biló - 31 out.23/Folhapress

INTERCÂMBIO

A vinda do grupo foi articulada pelo ministro das Relações Institucionais, Alexandre Padilha. O presidente Lula (PT) e o seu vice, Geraldo Alckmin, vão participar de tratativas. Na quarta (10), o presidente do comitê europeu, Oliver Rõpke, se reunirá com o ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes.

CHEGA MAIS

A atriz Mel Lisboa recria foto icônica que estampou o disco de Rita Lee lançado em 1980 - Priscila Prade/Divulgação

A foto icônica que estampa a capa do disco lançado por Rita Lee em 1980 foi recriada por Mel Lisboa em ensaio fotografado por Priscila Prade. A atriz está prestes a interpretar a cantora no musical "Rita Lee: uma Autobiografia Musical", no Teatro Porto Seguro, em São Paulo. Na imagem, Mel Lisboa usa uma roupa branca e aparece com o cabelo ruivo, assim como na foto original de Rita, registrada por Miro há mais de quatro décadas