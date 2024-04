A cantora LARA, filha primogênita do apresentador Fausto Silva, está gravando um novo projeto audiovisual, que deverá ser lançado no fim de maio.

Em "LARA: Em Estúdio", ela vai apresentar uma versão mais intimista das faixas do seu EP de estreia, "Faíscas", além de cantar músicas de artistas que a inspiraram, como Lana Del Rey e Marisa Monte.

A cantora LARA grava novo projeto audiovisual - Kimberly Koeche/Divulgação

Na proposta, ela também vai gravar clipes das canções.

"Esse projeto surgiu de uma vontade minha de oferecer um conteúdo que explorasse a música dentro do espaço tão íntimo do estúdio, com uma imagem mais cinematográfica", diz ela à coluna.

"Como uma artista nova, eu queria explorar e expor minha visão criativa que sente música e imagem como algo inseparável", completa.

A direção do trabalho é de Pedro Goto.

ESTANTE

A atriz Maria Fernanda Cândido prestigiou o lançamento do livro "Diário de um Filme", de Melina Dalboni, na noite de quarta (3), na Livraria da Travessa do shopping Iguatemi, em São Paulo. O volume narra os processos de criação e adaptação para o cinema da obra "A Paixão Segundo G.H.", de Clarice Lispector. O diretor do filme, Luiz Fernando Carvalho, também marcou presença no evento. O longa vai estrear na próxima semana e tem Maria Fernanda como protagonista.