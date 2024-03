Na plateia repleta de famosos que acompanhou a gravação do programa Caldeirão com Mion (Globo) especial de Caetano Veloso e Maria Bethânia, duas convidadas chamaram a atenção por estarem muito emocionadas quando o músico cantou "O Leãozinho": Sandra Annenberg e sua filha, Elisa.

Andréia Horta, Sandra Annenberg e a filha, Elisa, e Paula Burlamaqui na plateia VIP do Caldeirão com Mion especial Caetano Veloso e Maria Bethânia - João Cotta/Globo

O apresentador Marcos Mion resolveu, então, conversar com elas, e a jornalista contou que sempre cantava essa música para a filha quando ela era criança. Sandra também revelou uma história curiosa sobre como conheceu a obra dos artistas. "Minha mãe me apresentou Caetano, e a minha ‘boadastra’ me apresentou Bethânia. Eu demorei muito tempo para descobrir que eles eram irmãos", disse ela, aos risos.

"Eu acho que passei esse amor pra Elisa", prosseguiu ela. "Acho muito lindo, não só essa herança musical, mas o Mion trazer esses nomes para mostrar para todas as gerações: para as que já os conheciam e agora podem vê-los nesse palco; e para as novas que são mais jovens. Caetano e Bethânia são eternos, isso é muito importante", contou.

Caetano Veloso e Maria Bethania se apresentam no palco do Caldeirão com Mion; Sandra Annenberg conta que cantava "Leãozinho" para a filha, Elisa - João Cotta/Globo

O programa especial vai ao ar no próximo sábado (6).

