A cantora Lara, filha primogênita do apresentador Fausto Silva, vai lançar seu EP de estreia no dia 22 de novembro em show no Blue Note, em São Paulo. "Faíscas" terá sete faixas, sendo seis autorais e uma regravação. O trabalho foi produzido por ela em parceria com a produtora e cantora Mahmundi e por um grupo de outros novos talentos.

Cantora Lara - Gleeson Paulino/Divulgação

SOM

Lara se lançou na carreira como cantora no último programa de Faustão na Band. Na ocasião, ela surpreendeu o pai ao cantar a faixa autoral "Faíscas", além de outros sucessos. O programa já tinha sido gravado em maio, mas só foi ao ar em 18 de agosto, quando Faustão já estava internado no hospital, aguardando o transplante de coração.

TABLADO

Os atores Simone Zucato e Cassio Scapin receberam convidados para a pré-estreia do espetáculo "Sylvia", realizada no teatro Porto Seguro, na capital paulista, na semana passada. Baseada na peça escrita por A. R. Gurney e que teve Sarah Jessica Parker no papel-título, a versão brasileira é dirigida por Gustavo Wabner.