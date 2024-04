Os líderes das bancadas do PT e do PSOL na Câmara Municipal de São Paulo fizeram nesta terça-feira (30) um pedido de reunião com o prefeito Ricardo Nunes (MDB) para discutir a questão da privatização da Sabesp na capital paulista.

No documento enviado, os vereadores Senival Moura (PT) e Elaine do Quilombo Periférico (PSOL) pedem que o encontro ocorra com urgência, já que a votação final da proposta está prevista para ocorrer na quinta-feira (2).

Ricardo Nunes (MDB), prefeito de São Paulo, durante entrevista à Folha - Marlene Bergamo-15.set.2023/Folhapress

Se aprovado, o texto segue para sanção do Executivo. Os parlamentares afirmam que, "dada a magnitude" do impacto do projeto que, na prática, dá sinal verde para a privatização da Sabesp na cidade, "se faz necessário debate amplo não só na base do governo, mas com a oposição e seus representados".

A oposição voltou a acionar a Justiça nesta terça, pedindo a suspensão da votação do projeto e das audiências públicas sobre o tema após o Executivo apresentar um estudo de impacto orçamentário com apenas quatro páginas.

Na semana passada, a juíza Celina Kiyomi Toyoshima, da 4ª Vara de Fazenda Pública da Justiça de São Paulo, determinou que a Casa só poderia fazer a votação definitiva do projeto após a realização de todas as audiências públicas e de outras, caso necessárias.

Em sua decisão, a magistrada também pediu que seja dado amplo acesso ao projeto substitutivo e a um estudo de impacto orçamentário. Vereadores da oposição cobravam um levantamento específico do impacto da privatização da Sabesp sobre o município, que ainda não havia sido apresentado.

O estudo foi apresentado pelo secretário municipal da Casa Civil, Fabrício Cobra, para o presidente da Câmara, Milton Leite (União Brasil). O documento tem quatro páginas e foi elaborado pela Secretaria Executiva de Planejamento e Entregas Prioritárias da prefeitura. Há uma primeira versão, de três laudas, e uma segunda, de quatro, com informações adicionais e consolidadas.