O deputado estadual Carlos Gianazzi (PSOL-SP) quer convocar a secretária estadual de Cultura de São Paulo, Marilia Marton, para ir à Alesp (Assembleia Legislativa de São Paulo) prestar esclarecimentos sobre o encerramento das Oficinas Culturais.

O programa é sediado há 38 anos no prédio Oficina Cultural Oswald de Andrade, no bairro do Bom Retiro, e em outras duas unidades na capital. Em seu lugar, a Secretaria estadual de Cultura pretende implementar um novo projeto, o CultSP Pro.

Fachada da Oficina Cultural Oswald de Andrade - Divulgação

O parlamentar apresentou um requerimento de convocação à Comissão de Educação e Cultura. O documento ainda precisa ser aprovado pelos 11 membros do colegiado, que é presidido pela deputada Professora Bebel (PT).

O governo afirma que a mudança, caracterizada como uma reformulação, é fruto de um amplo diálogo com diferentes segmentos da indústria criativa. A gestão estadual diz ainda não se tratar de um encerramento.

Marilia Marton, secretária de Cultura do estado de São Paulo, na sede do órgão, na capital paulista - Adriano Vizoni -31.jan.23/Folhapress

A medida, porém, pegou membros do setor cultural de surpresa. As Oficinas Culturais oferecem cursos que abarcam as diferentes linguagens artísticas como teatro, literatura e artes plásticas.

Agora, será rebatizado para CultSP Pro: Escolas Profissionais e de Empreendedores da Cultura, e dará mais atenção à formação técnica. Os cursos terão carga horária de 16 a 128 horas e contarão com oficinas em áreas como música, artes cênicas e games.

Na semana passada, a Bancada Feminista, mandato coletivo do PSOL na Alesp, ingressou com uma ação popular na Justiça de São Paulo contra o encerramento do programa Oficinas Culturais.