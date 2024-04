A Defensoria Pública de São Paulo se manifestou a favor de que a Câmara Municipal de São Paulo suspenda a tramitação do projeto de lei (PL) que dá aval à privatização da Sabesp (Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo) na capital paulista.

O posicionamento ocorre no âmbito de uma ação protocolada por parlamentares do PT e do PSOL, que pede a suspensão da votação do PL até que todas as audiências públicas sobre o tema sejam realizadas.

Estação de tratamento de água da Sabesp, em Santo Amaro, na zona sul de São Paulo, estatal que deve ser privatizada - Gabriel Cabral/Folhapress

A Defensoria acompanhou manifestação do Ministério Público de São Paulo (MP-SP), que na semana passada recomendou que o Legislativo municipal adiasse a votação.

A Justiça ainda irá analisar o pedido. Na quarta (17), a Câmara aprovou o projeto de lei que dá sinal verde para a privatização —apenas dois dias depois da primeira audiência pública sobre o tema. A segunda e definitiva votação deverá ocorrer no começo de maio, e estão previstas sete audiências no total.

No parecer, os defensores do Núcleo Especializado de Habitação e Urbanismo da Defensoria afirmam que "pautar o projeto de lei na véspera e realizar a primeira votação no dia da realização da segunda audiência pública compromete a participação social".

"Nem vereadores nem sociedade tiveram tempo hábil de se debruçar com profundidade sobre o referido projeto, tornando inócua a realização desse ciclo de audiências", dizem ainda.

"O que se verificou foi o esvaziamento do mecanismo de participação popular e a violação dos preceitos previstos na legislação pertinente como necessários para a formação do ato administrativo, que é um determinante da política pública."

A venda da estatal foi autorizada pela Assembleia Legislativa de São Paulo (Alesp) no final do ano passado, mas um novo contrato com a prefeitura precisa ser aprovado pelos vereadores paulistanos para que ela possa operar na capital.

A Câmara Municipal afirma, em nota, que "a legislação prevê a obrigatoriedade de apenas duas audiências públicas" para "garantir amplo debate do tema com a sociedade, acesso à informação e publicidade, a Câmara Municipal de São Paulo".

"A Câmara também entende, baseada em vasta jurisprudência do Tribunal de Justiça de São Paulo, que o processo legislativo não pode ser barrado por meio de ação popular, bem como o controle do mesmo só pode ser feito posteriormente por meio de ação direta de inconstitucionalidade."