A Prefeitura de São Paulo decidiu interditar o estádio do Pacaembu. A medida será tomada porque a concessionária Allegra Pacaembu informou que vai manter o show de Roberto Carlos, marcado para as 19 horas desta sexta (19), mesmo com o veto do prefeito Ricardo Nunes (MDB).

A prefeitura não autorizou a realização do show depois da comprovação de falta de segurança durante vistoria conjunta dos Bombeiros e do Contru, o órgão o municipal que atesta a segurança das edificações.

Visão do gramado do estádio do Pacaembu a partir do portão principal; os fãs do cantor Roberto Carlos usarão a passarela sobre o campo para chegar ao local do show, no Mercado Pago Hall, localizado no subsolo do edifício Multifuncional - Clayton Castelani - 19.abr.2024/Folhapress

Em nota, a prefeitura afirmou que "representantes da empresa responsável pela concessão do Pacaembu também acompanharam os testes em que foi constatado não haver condições para a realização do evento".

O show prevê que cerca de 3.000 pessoas comparecerão para ver Roberto Carlos no segundo subsolo da Arena Pacaembu. O espaço, no entanto, não possui licença expedida pelos Bombeiros nem alvará.

Segundo comunicado dos Bombeiros, a Arena Pacaembu "não atende as medidas de segurança contra incêndio previstas na legislação vigente".

Funcionários da subprefeitura da Sé estão a caminho do estádio para garantir que o veto de Ricardo Nunes será cumprido.

A discussão sobre a realização do show de Roberto Carlos começou depois que imagens mostraram que o espaço está inacabado.

A Promotoria de Justiça de Habitação e Urbanismo fez questionamentos à prefeitura, ao Corpo de Bombeiros e aos responsáveis pelo show e pediu que o evento seja cancelado caso a segurança do público não esteja garantida.

No ofício, o promotor Arthur Antonio Tavares Moreira Barbosa solicita que medidas administrativas e/ou judiciais sejam tomadas "para que sejam proibidas quaisquer realizações de eventos no local se ficar constatada a existência de risco à integridade física dos frequentadores, notadamente diante das irregularidades apontadas pelos bombeiros", traz trecho do documento.