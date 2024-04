O São Paulo contratou o técnico argentino Luis Zubeldía para treinar o time até o fim de 2025.

Ele treinou o LDU de Quito no ano passado, conquistando a Copa Sulamericana contra o Fortaleza.

O anúncio deve ser feito nas próximas horas. O acordo já foi selado, mas ainda falta assinar o contrato. O clube e o empresário do treinador estão acertando detalhes burocráticos.

O presidente do São Paulo, Julio Casares, fez uma reunião de mais de uma hora com Zubeldía na tarde de quinta (18). O técnico estava na Argentina.

Zubeldía, que tem 43 anos, sempre foi a primeira opção do São Paulo, que chegou a sondá-lo de forma indireta no começo do ano para susbstituir Dorival Junior, que foi para a seleção brasileira.

O empresário dele sinalizou, no entanto, naquele momento, que ele o treinador ainda queria ficar mais tempo fora do mercado. Ele tinha se desligado há pouco tempo do LDU de Quito, do Equador.

Neste domingo, contra o Atlético-GO, pelo Brasileiro, o time deve ser comandado por Milton Cruz. O argentino deve acompanhar a partida da tribuna.

A tendência é de a estreia ser contra o Barcelona, no Equador, na quinta, pela Libertadores.

Além do LDU, Zebeldía já treinou clubes como o argentino Lanús, onde também foi jogador, Barcelona (Equador), Racing (Argentina), Cerro Porteño (Paraguai) e Alavés (Espanha).