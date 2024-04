O São Paulo deve demorar para escolher um novo técnico que substituirá Thiago Carpini, demitido nesta quinta (18) depois de uma série de derrotas.

O presidente do clube, Julio Casares, afirmou a interlocutores que apenas agora, depois da demissão de Carpini, vai começar a procurar para valer um substituto.

Thiago Carpini comanda o São Paulo durante partida contra o Talleres pela Copa Libertadores - Diego Lima - 4.abr.2024/AFP

Casares desmentiu ainda para os mesmos interlocutores os rumores de que já estava buscando um novo nome. E disse que tudo foi, e será, feito dentro de princípios éticos que norteiam a relação do clube com seus treinadores.

A prova disso seria o fato de que o time será comandado interinamente pelo auxiliar fixo Milton Cruz.

A coluna ouviu de um integrante do São Paulo que o processo de substituição, por isso mesmo, "não será rápido".

A preferência da diretoria do clube seria por um técnico estrangeiro.

Carpini não resistiu à derrota por 2 a 1 para o Flamengo pelo Campeonato Brasileiro na noite de quarta (17), que selou a sua já previsível demissão.

Anunciado no início de janeiro como substituto de Dorival Junior, que foi para a seleção brasileira, Carpini comandou o São Paulo em apenas 18 jogos, com sete vitórias, seis empates e cinco derrotas, com aproveitamento de 50%.

"O São Paulo Futebol Clube anuncia o desligamento do técnico Thiago Carpini após conversa entre o profissional e a diretoria nesta quinta-feira no Centro de Treinamento da Barra Funda", diz comunicado do clube nas redes sociais.

Ainda segundo a nota, a diretoria passa a trabalhar na busca do novo técnico. O time disputa o Campeonato Brasileiro e a Copa Libertadores.

"O clube agradece ao treinador todo o empenho, dedicação e serviços prestados e feitos alcançados durante este período em que esteve à frente da equipe, com a conquista da Supercopa e a quebra de tabu contra um rival, que incomodava o torcedor", diz a nota, em referência à conquista do título contra o Palmeiras e a vitória sobre o Corinthians na Neoquímica Arena.

PIPOCA

A atriz norte-americana Cailee Spaeny e o ator Wagner Moura receberam convidados na pré-estreia paulistana de "Guerra Civil", longa internacional estrelado por eles que chegou aos cinemas nesta quinta (18). O evento ocorreu no Cinépolis do shopping JK Iguatemi. A cantora Vanessa da Mata e a atriz Priscila Fantin estiveram lá.