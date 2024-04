A série documental "Romário — O Cara", da Max Original, já tem data para estrear: 23 de maio. Em seis episódios, a produção vai abordar a trajetória do ex-jogador de futebol até a conquista do tetracampeonato mundial pelo Brasil, em 1994.

A narrativa começa em 1992, quando Romário é colocado no banco de reservas da seleção e entra em conflito com a comissão técnica.

Imagem de Romário em jogo da seleção brasileira - Reprodução/Max

A série mostra como ele retornou ao time titular e se tornou, dois anos depois, o principal nome da equipe comandada pelo técnico Carlos Alberto Parreira para a vitória na competição.

Romário é entrevistado para a produção, que conta também com depoimentos de outras personalidades do futebol, como Roberto Baggio, Bebeto, Pep Guardiola, Ronaldo Fenômeno, Neymar, Hristo Stoichkov e Franco Baresi.

A proposta, diz a plataforma, é mostrar os acontecimentos não só pelo ponto de vista do ex-jogador e hoje senador, mas também de colegas e de pessoas que conviveram com ele.

Dirigido por Bruno Maia, o documentário mostra também bastidores da vida de Romário, as polêmicas em que ele se envolveu e o sequestro do seu pai às vésperas do Mundial de 1994.

A cada semana, serão divulgados dois episódios novos na plataforma de streaming Max. O projeto é uma produção da Feel The Match e Kromaki para a Warner Bros. Discovery.

MICROFONE

A cantora Liza Lou, que se prepara para lançar o seu primeiro álbum, "Sal" - Eduardo Dall'Oglio/Divulgação

A cantora Liza Lou se prepara para lançar seu primeiro álbum, "Sal", na próxima quinta (25). O trabalho, que tem produção musical assinada pelo multi-instrumentista Ariel Donato, trará faixas cantadas em parceria com cantoras como Clara Valverde, Duda Brack, Loh e King Saints.

Nascida em São Gonçalo, no Rio, Liza já subiu ao palco com nomes como Djavan, Milton Nascimento, Seu Jorge, Caetano Veloso e Maria Bethânia. Seu single "Me Deixa Te Amar", lançado há cerca de um ano, soma mais de 1,6 milhões de execuções na plataforma de streaming Spotify.