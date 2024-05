Passada uma semana desde que a Caixa Econômica Federal anunciou a liberação do saque do FGTS (Fundo de Garantia do Tempo de Serviço) para vítimas da tragédia no Rio Grande do Sul, moradores de Porto Alegre atingidos pelas fortes chuvas e enchentes ainda não puderam acessar o recurso.

Durante atendimentos em abrigos criados para acolher a população desalojada, integrantes da DPU (Defensoria Pública da União) constataram que, no aplicativo do FGTS, a capital gaúcha não consta na lista de municípios habilitados para saques em caso de calamidade pública.

Voluntários trabalham na separação de doações em abrigo montado no Colégio Estadual Júlio de Castilhos, em Porto Alegre, que recebe vítimas das enchentes no RS - Gabriel Schlickmann - 9.mai.2024/Folhapress

Ao fazer a busca pelo nome "Porto Alegre", é exibida a seguinte mensagem: "Não foi encontrado nenhum município. Verifique se o seu município já decretou emergência ou calamidade. Caso já tenha sido decretado e não esteja relacionado, aguarde a habilitação da prefeitura municipal".

A situação foi comunicada formalmente à Caixa em ofício enviado pela DPU. "O estado do Rio Grande do Sul passa neste momento pela pior tragédia socioclimática de sua história", destaca, no documento, o defensor público federal Gabriel Travassos.

"Sendo inequívoco o direito e a necessidade de acesso ao recurso por parte dos trabalhadores atingidos, a Defensoria Pública da União [...] requisita, com urgência, que sejam adotadas providências necessárias ao cadastramento do município e apresentadas informações sobre a liberação dos valores", segue ele.

Procurada pela coluna, a Caixa Econômica Federal afirma, em nota, que o município de Porto Alegre só deu início ao processo para liberação do FGTS na quinta-feira (9). "Tão logo a análise seja finalizada, iremos informar amplamente com as orientações aos trabalhadores para a solicitação de saque", diz.

"A Caixa informa que, com o reconhecimento do estado de calamidade pública ou situação de emergência por Portaria do Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional, o município deve apresentar à Caixa a lista com os endereços das áreas afetadas pelo desastre para habilitação ao saque pelos trabalhadores que tiveram suas moradias atingidas", afirma ainda.

A instituição financeira destaca que o decreto que reconheceu o estado de calamidade no território do Rio Grande do Sul foi publicado em 1º de maio, e que no dia seguinte Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional (MIDR) publicou uma portaria admitindo, sumariamente, a situação.

"A partir dessa publicação, todos os municípios do estado já podem solicitar o reconhecimento ordinário ao MIDR e, posteriormente, se habilitar ao Saque Calamidade junto à Caixa."

A expectativa de defensores públicos federais que acompanham os abrigados é de que o benefício seja liberado até a próxima segunda-feira (13). Muitas vítimas, no entanto, perderam seus documentos e precisarão contar com uma certidão emitida pela Prefeitura de Porto Alegre para efetivar o saque.

"Estamos agora buscando a prefeitura para garantir que o padrão e o fluxo para todas as certidões estejam prontos já a partir de segunda", afirma Travassos à coluna.