O grupo Prerrogativas, composto por juristas, advogados, defensores públicos e professores da área do direito, tem promovido ações coletivas junto a empresas e a integrantes da sociedade civil em prol do Rio Grande do Sul. A meta, segundo seus integrantes, é atingir o valor de R$ 1 milhão em doações.

Imagem feita por meio de um drone mostra casas submersas em Canoas, no Rio Grande do Sul - Diego Vara - 9.mai.2024/Reuters

Coordenador do coletivo jurídico, o advogado Marco Aurélio de Carvalho diz ter obtido a doação de R$ 100 mil junto ao iFood, o maior aplicativo de entregas da América Latina.

Outros R$ 100 mil teriam sido destinados pela empresa Paper Excellence, que comunicou o feito ao ministro Paulo Pimenta (Comunicação Social), e mais R$ 100 mil teriam sido cedidos por cartórios de protesto de São Paulo.

Os valores serão depositados para a Associação de Moradores do Residencial Dom Ivo Lorscheiter (Amdil), em Santa Maria (RS), espaço que abriga contemplados do programa Minha Casa, Minha Vida.

"A ideia é que o grupo mobilize clientes, além de parceiros, e outras pessoas para que façam a mesma coisa. É uma boa demonstração de que qualquer eventual diferença, num momento como esse, fica de lado frente ao enorme desafio de reconstruir um estado", afirma Carvalho.

Os esforços, que também incluem doações individuais feitas por membros do Prerrogativas, resultou ainda na doação de 5.000 garrafões de água, com 50 litros cada, afirma Carvalho. As unidades foram viabilizadas em parceria com o Instituto de Estudos de Protesto de Títulos do Brasil (IEPTB) e contou com o apoio logístico dos Correios e da FAB (Força Aérea Brasileira) no envio ao estado gaúcho.

O Sindicato dos Rodoviários do Distrito Federal também foi procurado pelo Prerrogativas e doou recursos. Os valores arrecadados, segundo o advogado, serão usados para a compra de colchonetes, água, material de limpeza e itens higiene pessoal, entre outros produtos necessitados pela população afetada.

As fortes chuvas do Rio Grande do Sul deixaram 113 mortos até a manhã desta sexta-feira (10). O número pode crescer nos próximos dias, uma vez que há 146 desaparecidos, segundo a Defesa Civil gaúcha, e há um óbito em investigação.