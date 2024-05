A cantora Rita Lee estampará parte dos selos postais que serão lançados pelos Correios em 2025. Além da artista, a COP30 e a Bossa Nova também estão entre os temas escolhidos para o próximo ano.

A seleção foi feita durante reunião da Comissão Filatélica Nacional, que é integrada por representantes de órgãos do Executivo, da Casa da Moeda e de entidades dedicadas à filatelia, termo que se refere ao estudo e à coleção de artigos postais.

Rita Lee durante show em comemoração ao aniversário da cidade de São Paulo, no vale do Anhangabaú - Alessandro Shinoda - 25.jan.2013/Folhapress

Os motivos foram escolhidos a partir de sugestões feitas pela população e pelos Correios. Animais exóticos típicos do Brasil e a cidade do Rio de Janeiro, que foi eleita pela Unesco (Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura) a Capital Mundial do Livro em 2025, completam a lista de homenageados da próxima safra de selos.

"A filatelia desempenha um papel especial no registro da história, e temos muito orgulho de eternizar, nos selos dos Correios, temas tão relevantes como a COP30, que coloca o Brasil no centro do mundo em um momento de reconstrução da imagem do país no cenário internacional", diz o presidente da estatal, Fabiano Silva dos Santos.

Outros cinco temas ainda poderão ser indicados pelo Ministério das Comunicações para a programação do próximo ano, que já prevê o selo de Natal e a série Relações Diplomáticas, dedicada a países com os quais o Brasil mantém ligações.

