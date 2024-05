Parlamentares do Brasil e dos EUA divulgarão nesta quarta-feira (22) uma declaração conjunta em que conclamam legisladores de todo o mundo a combater, conjuntamente, práticas que ameacem a democracia.

O documento, obtido pela coluna, é resultado da viagem feita ao país norte-americano no início deste mês por deputados e senadores que integraram a CPI do 8 de janeiro, instalada no Senado Federal.

Os senadores Humberto Costa e Eliziane Gama e os deputados Jandira Feghali, Rogério Correia, Pastor Henrique Vieira e Rafael Brito em frente à sede da OEA, em Washington, nos EUA - @pastorhenriquevieira no Instagram

Os signatários afirmam que Brasil e EUA têm "paralelos próximos e inquietantes", em referência ao ataque ao Capitólio ocorrido em 6 de janeiro de 2021 e aos atos antidemocráticos em Brasília, no início de 2023.

O texto será entregue ao presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira (PP-AL), e aos ministros das Relações Institucionais, Alexandre Padilha, e das Relações Exteriores, Mauro Vieira, na tarde desta quarta.

Um encontro com o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco (PSD-MG), é aventado, mas ainda não foi confirmado.

A declaração é assinada pelos senadores Eliziane Gama (PSD-MA), Soraya Thronicke (Podemos-MS) e Humberto Costa (PT-PE) e pelos deputados Jandira Feghali (PC do B-RJ), Pastor Henrique Vieira (PSOL-RJ), Rogério Correia (PT-MG), Duarte Jr. (PSB-MA) e Rafael Brito (MDB-AL).

Todos eles foram levados aos EUA pelo Instituto Vladimir Herzog, que organizou a viagem. A instituição afirma que os custos foram pagos por meio da verba de gabinete de cada parlamentar.

Do país norte-americano, assinam os democratas Jamie Raskin, Sydney Kamlager-Dove, Delia Ramirez, Chuy García, Greg Casar e Jonathan Jackson.

Os parlamentares afirmam que tentativas de subverter os resultados de eleições representam uma ameaça em escala global às instituições democráticas e defendem que a propagação de desinformação, a proliferação do discurso de ódio e a discriminação motivada por raça e gênero sejam combatidas.

Eles ainda dizem ter um compromisso inabalável com o Estado democrático de Direito, com a liberdade de expressão e com o respeito aos direitos humanos e afirmam que processos eleitorais livres e transparentes são imprescindíveis para a integridade das sociedades.

Além da declaração conjunta, os deputados e senadores brasileiros devem divulgar um relatório detalhando os resultados de toda a agenda realizada nos EUA.

Durante a viagem, eles tiveram conversas junto a representantes da Embaixada do Brasil no país, à Comissão Interamericana de Direitos Humanos da OEA (Organização dos Estados Americanos) e ao Banco Mundial.