O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, e sua mulher, a secretária de Informação e Saúde Digital do Ministério da Saúde, Ana Estela Haddad, prestigiaram uma sessão especial do espetáculo "Entre Franciscos —O Santo e o Papa", no Teatro Sérgio Cardoso, em São Paulo, na sexta-feira (10). A peça é do escritor e ex-secretário estadual e municipal de Educação de São Paulo Gabriel Chalita.

O ministro do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) André Ramos Tavares e a deputada federal Tabata Amaral (PSB-SP), pré-candidata à Prefeitura de São Paulo, compareceram.

Ainda estiveram lá a secretária estadual de Cultura de São Paulo, Marilia Marton, o secretário municipal de Mudanças Climáticas de São Paulo, José Renato Nalini, a jornalista Mariana Godoy e os padres Rosalvino e Silvio Andrei.

A peça de Chalita narra um encontro imaginário entre o papa Francisco e São Francisco de Assis, frade que viveu entre os séculos 12 e 13 na Itália e foi elevado a santo pela Igreja Católica.

O cenário é a lavanderia do Vaticano, espaço construído pelo pontífice para atender à população de rua em Roma. Um dia, sentindo-se cansado, ele entra no local e encontra São Francisco de Assis.

A partir desse momento, os dois passam a discutir sobre questões pungentes dos tempos atuais.

Dirigida por Fernando Philbert, o espetáculo tem Paulo Gorgulho como papa Francisco e César Mello como São Francisco de Assis. "Entre Franciscos" foi publicado no formato de livro, pela editora Almedina.