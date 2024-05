O cantor Vitor Fadul, 28, marido do historiador e apresentador Leandro Karnal, diz que ter recebido o diagnóstico de autismo foi importante para poder perdoar a si mesmo.

"Sempre tive muita dificuldade para entender o mundo ao meu redor. Sempre fui muito mal compreendido. As coisas não eram tão simples para mim como eram para as outras pessoas", conta ele à coluna.

O cantor Vitor Fadul - Marina Faria/Divulgação

O cantor recebeu o diagnóstico tardio, aos 25 anos, e diz enxergar o processo como uma espécie de libertação. "Entendi o que aconteceu comigo a vida inteira. Consegui me perdoar por ser autista, porque eu me esforçava muito para mudar quem eu era para agradar as outras pessoas, mas não conseguia. Era muito difícil."

Fadul diz que a descoberta foi importante também para o seu relacionamento com Karnal —os dois, que têm 33 anos de diferença, anunciaram no ano passado a união.

"O Leandro sempre me achou muito diferente. Como ele é uma pessoa muito inteligente, que gosta de novidades, se entedia muito fácil com as coisas, de uma forma geral. Comigo, ele não conseguiu se entediar porque eu sou atípico, estou fazendo uma coisa que ele não espera", descreve.

"Mas eu entendo que, se não tivesse tido diagnóstico, talvez o relacionamento não tivesse ido para frente", segue. O artista conta que, uma vez, teve uma crise quando acompanhava o marido em um voo.

"Isso assustou muito, muito o Leandro. Ele não sabia o que fazer, porque ele é muito responsável e ao mesmo tempo ele é uma pessoa pública, e ninguém quer vivenciar um escândalo em um aeroporto", conta.

Com o diagnóstico, Fadul diz que seu jeito de ser passou a ser mais compreendido. "A partir disso, a outra pessoa consegue entender que não é uma birra. E passa a ter mais sensibilidade. A gente acabou tendo menos atrito, menos briga. Hoje, sabendo que eu sou autista, também consigo me munir de estratégias para não ter crises."

Fadul lançou, no mês passado, a primeira parte de seu álbum de estreia, "Panapaná". O trabalho foi gestado durante dez anos e traz como mote a ideia de transformação, inspirado na imagem de um coletivo de borboletas .

"É um ser que primeiro rasteja, depois se transforma e voa, transcendendo barreiras", descreve. O artista prepara para lançar a segunda parte do álbum ainda neste ano.

DONA DE SI

A cantora Iza em ensaio para a revista Glamour Brasil; artista será capa da edição de maio de 2024 da publicação - Hick Duarte/Divulgação

A cantora Iza estrelará uma das capas da edição de maio da revista Glamour Brasil. A artista falou à publicação sobre sua primeira gravidez e as expectativas em torno da chegada do bebê, o relacionamento com o jogador de futebol Yuri Lima e de seu trabalho mais recente, o álbum "Afrodhit".

"Estou muito feliz, em êxtase. Já sabia que o nosso corpo é incrível, mas parar para pensar que sou responsável por fabricar rins, pulmão, coração… É muito louco!", afirmou ela à revista.

A Glamour de maio chega às bancas na próxima sexta (17).