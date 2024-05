Ao menos seis capitais brasileiras receberão, no próximo mês, a sétima edição do Goût de/Good France, festival que celebra a gastronomia francesa em países do mundo inteiro. Restaurantes de São Paulo, Brasília, Rio, Recife, Goiânia e BH oferecerão menus temáticos com entrada, prato principal e sobremesa.

O chef francês Alain Ducasse em seu restaurante Alain Ducasse, no The Morpheus Hotel, em Macau - Hector Retamal - 18.jun.2019/AFP

À MESA

Promovido pelo Ministério da Europa e de Relações Exteriores do governo francês em parceria com o renomado chef Alain Ducasse, o evento pegará carona nos Jogos Olímpicos de Paris e explorará o mote "gastronomia e esporte". No Brasil, o evento ocorrerá entre os dias 1° e 15 de junho.



RSVP

Além dos menus especiais nos restaurantes, serão realizadas ações que envolverão desde vídeos de cozinheiros célebres ensinando receitas francesas a conversas gastronômicas. O chef Erick Jacquin, por exemplo, já tem um encontro confirmado com chefs de Brasília.



PATRIMÔNIO

O nome do festival, Goût de/Good France, faz um jogo com as palavras "gosto", em francês, e "bom", em inglês, que têm a mesma sonoridade. No ano de 2010, a comida gastronômica francesa foi considerada um Patrimônio Cultural Imaterial da Humanidade pela Unesco (Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura).

DONA DE SI

A cantora Iza em ensaio para a revista Glamour Brasil; artista será capa da edição de maio de 2024 da publicação - Hick Duarte/Divulgação

A cantora Iza estrelará uma das capas da edição de maio da revista Glamour Brasil. A artista falou à publicação sobre sua primeira gravidez e as expectativas em torno da chegada do bebê, o relacionamento com o jogador de futebol Yuri Lima e de seu trabalho mais recente, o álbum "Afrodhit".

"Estou muito feliz, em êxtase. Já sabia que o nosso corpo é incrível, mas parar para pensar que sou responsável por fabricar rins, pulmão, coração… É muito louco!", afirmou ela à revista.

A Glamour de maio chega às bancas na próxima sexta (17).