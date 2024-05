O Itaú cedeu parte de seus espaços de mídia na TV e na internet para divulgar campanhas de arrecadação para as vítimas das enchentes do Rio Grande do Sul. A empresa divulgará iniciativas das organizações Ação Cidadania, Movimento União Brasil e Grad (Grupo de Resposta a Animais em Desastres).

Ao todo, 12 inserções, irão ao ar desde esta sexta-feira (10) até o dia 19 deste mês, na TV Globo. As peças serão exibidas no intervalo de programas como Jornal Nacional e Fantástico, além de veiculadas nos canais digitais do banco.