O governo Lula não deve indicar substituto para a embaixada de Israel até que a guerra termine e que o primeiro-ministro Binyamin Netanyahu saia do poder.

PORTA FECHADA

De acordo com diplomatas do Itamaraty, a embaixada do Brasil em Israel está paralisada com a guerra, sem atividades culturais ou comerciais.

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva - Pedro Ladeira - 28 mai. 2024/Folhapress

PORTA 2

Os ataques do governo israelense a Lula depois que ele disse que "genocídio" como o de Israel em Gaza só ocorreu antes no mundo "quando Hitler resolveu matar os judeus" inviabilizaram também qualquer interlocução política entre a diplomacia do Estado judeu e a brasileira.

PORTA 3

O embaixador do Brasil em Israel, Frederico Meyer, foi chamado de volta ao Brasil, em fevereiro. A medida foi uma resposta ao fato de ele ter sido repreendido publicamente por autoridades de Israel depois da declaração de Lula (PT).

O embaixador do Brasil em Israel (centro), Frederico Meyer, visita o Yad Vashem, em Jerusalém, ao lado do chanceler Israel Katz (esq.), para receber advertência sobre falas de Lula - Ahmad Gharabli - 19.fev.24/AFP

PORTA 4

O governo de Israel nunca se desculpou por esse fato, que o Itamaraty considerou uma tentativa de humilhação não apenas ao diplomata, mas ao próprio Brasil. Ao contrário: o chanceler do país, Israel Katz, fez seguidos ataques a Lula em suas redes sociais.

PORTA 5

A outra razão é que o Brasil apoia oficialmente a denúncia feita pela África do Sul ao Tribunal Penal Internacional (TPI) de que Israel promove um genocídio contra os palestinos na Faixa de Gaza.

